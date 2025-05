Concurrentie voor Onana en Tielemans? Aston Villa toont interesse in Rode Duivel, al zijn ze niet alleen

Trekt Rode Duivel Nicolas Raskin deze zomer naar de Premier League? Aston Villa zou hengelen naar de diensten van de Rangers-middenvelder. Al ziet zijn huidige werkgever hem liever niet vertrekken en denken ze zelf aan een contractverbetering.

Nicolas Raskin kent een uitstekend seizoen in Schotland. Hoewel de titel richting Celtic ging, krijgt hij toch lof uit alle hoeken. In maart mocht hij zelf een eerste keer opdraven voor de nationale ploeg.

Zijn goede prestaties zijn ook in Engeland opgevallen. Volgens het Britse TEAMtalk tonen Aston Villa, de ploeg van Youri Tielemans en Amadou Onana, en promovendus Leeds United interesse in de Luikenaar.

Rangers ziet Raskin liever niet vertrekken. Ze gaan er dan ook alles aan doen om onze landgenoot te behouden. Die heeft nog een contract voor twee seizoenen. Maar daar laten de Schotten het niet bij. Ze zouden de huidige overeenkomst van Raskin zelfs willen openbreken om een transfer tegen te gaan.

Het vertrouwen in Raskin is groot. Nils Koppen, de technisch directeur van de Rangers, noemde hem onlangs zelfs de beste middenvelder in de Schotse competitie. Een gemeend compliment, of een manier om de transferprijs op te drijven?

En zo zullen het nog interessante weken worden voor Raskin. Gaat hij de concurrentie aan met de andere Belgen bij Aston Villa, kiest hij voor het mytische Leeds of gaat hij helemaal nergens heen? Veel zal afhangen van hoe klaar de 24-jarige zich voelt om een nieuwe stap in zijn carrière te zetten.