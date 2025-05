Nieuwe Galactico? Real Madrid denkt aan droomtarget FC Barcelona

Real Madrid moest dit seizoenen de Spaanse titel aan aartsrivaal Barcelona laten. De Madrilenen willen niet bij de pakken blijven zitten en maken jacht op Nico Williams, één van de smaakmakers in La Liga.

Het grote publiek leerde Nico Williams kennen op het EK vorige zomer. Daar stal hij samen met Lamine Yamal de harten van vele voetbalfans. La Roja behaalde uiteindelijk ook de Europese titel na winst in de finale tegen Engeland.

In de weken een maanden daarna geraakte Williams in een heuse transfersoap met Barcelona verwikkeld. Een overstap was nakend, zeker gezien zijn relatief beperkte afkoopclausule van 58 miljoen euro. Maar finaal bleef de winger toch in Bilbao.

Een jaar later lijkt Real Madrid werk te maken van de komst van Williams. Dat schrijft het Spaanse Marca. Na een teleurstellend seizoen waarin ze Barcelona de titel, beker en supercup zagen pakken, zijn ze van plan om hun kern een fikse opwaardering te geven.

Na de eerdere komst van centrale verdediger Dean Huijsen kan Williams dus de tweede toptransfer zijn voor de Koninklijke. Met, naar alle waarschijnlijkheid, Xabi Alonso als trainer lijkt een nieuw tijdperk definitief in te gaan in de Spaanse hoofdstad.

Williams scoorde dit seizoen elf keer in alle competities voor Athletic Club. Zijn komst zou dan weer slecht nieuws betekenen voor onder meer Rodrygo. De Braziliaan was dit seizoen al wat naar de achtergrond verdreven door Kylian Mbappé. bij een eventuele komst van Williams lijkt het verhaal Rodrygo bij Real een aflopend exemplaar te zijn.