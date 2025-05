Voormalige club van ex-Rode Duivel Steven Defour heeft heugelijk nieuws te melden

Voetbalclub Zennester Hombeek blaast dit jaar zestig kaarsjes uit. Voormalig Rode Duivel Steven Defour zette hier zelfs zijn eerste voetbalstappen.

“Maar we zijn een echte familieclub gebleven die vandaag 25 ploegen en 313 spelers alle kansen biedt", zegt voorzitter Thierry Lammar in De Gazet van Antwerpen. De club staat in de regio Mechelen bekend als de jeugdclub bij uitstek.

Lammar benadrukt dat de club bewust inzet op het laten doorstromen van eigen jeugd naar de eerste ploeg, die momenteel in vierde provinciale speelt. "We willen onze eerste ploeg zoveel mogelijk samenstellen uit eigen opgroeiende jeugd. Dat is niet vanzelfsprekend. We hebben maar één seizoen gehad waarin de inwijkelingen de bovenhand haalden op onze eigen jeugd. Geloof het of niet: dat weegt op de club."

Een (financieel) gezonde club

Financieel staat Zennester Hombeek er opmerkelijk stevig voor. “De gronden hier zijn van ons. We hebben het geluk gehad dat we dit mooie chalet, in samenspraak met de stad, op termijn kunnen verwerven. We betalen daar 27 jaar op af, daarna is het van ons."

"Ook ons nieuwe kunstgrasveld betalen we zelf af", gaat de voorzitter verder. "We zijn geen rijke club, maar we hebben de middelen om alles af te betalen. Ik denk dat vele clubs daar onmiddellijk voor zouden tekenen.”

Een belangrijke troef van de club? Het enorme engagement van vrijwilligers. “Met dank aan zo’n zeventig vrijwilligers, doorgaans familieleden of vrienden van jeugdspelers", bevestigt Lammar. De festiviteiten voor het 60-jarig bestaan staan gepland in het weekend van 7 juni, met op vrijdag en zaterdag tal van activiteiten.