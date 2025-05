FIFA lijdt gezichtsverlies: het loopt helemaal in het honderd en er moest ingegrepen worden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De internationale voetbalwereld kijkt met argusogen naar het nieuwe WK voor clubs, dat deze zomer voor het eerst in een uitgebreide formule wordt georganiseerd. De ticketverkoop daarvoor is echter dramatisch te noemen.

Ondanks het indrukwekkende deelnemersveld van 32 teams, waaronder grootmachten als Real Madrid, Bayern München en Boca Juniors, blijven de tribunes voorlopig angstvallig leeg. De VS, gastland van dienst, lijkt voorlopig niet te vallen voor de FIFA-show.

De verwachtingen waren nochtans hooggespannen. Met een prijzenpot van liefst 900 miljoen euro hoopte de wereldvoetbalbond clubs én fans te verleiden. Maar het Amerikaanse publiek blijft voorlopig afwachtend. De ticketverkoop verloopt stroef, met nauwelijks een maand te gaan voor de aftrap. Het gevolg: lege vakken dreigen, en dat is koren op de molen van de critici.

Verschillende topspelers uiten al langer hun ongenoegen over het toernooi. Onder meer Kevin De Bruyne, wiens contract bij Manchester City op z’n einde loopt, liet weten geen zin te hebben in extra belasting. Ook Thibaut Courtois kaartte eerder al de overvolle speelkalender aan. De timing van het toernooi – net na een slopend seizoen – komt voor velen ongelegen.

De FIFA heeft ondertussen ingegrepen. Ticketprijzen voor de groepsfase zijn drastisch verlaagd. Voor sommige wedstrijden betaal je nog amper 29 dollar, waar dat aanvankelijk meer dan het dubbele was. Ook tickets voor de finalefase zijn in prijs gezakt, in een poging het stadionbezoek te stimuleren.

Gianni Infantino blijft optimistisch en rekent erop dat de Amerikaanse fan zich pas laat in beweging zet. De FIFA hoopt dat in de laatste weken voor de start alsnog een stroom aan bestellingen op gang komt. Maar de vrees groeit dat het vernieuwde WK niet het gehoopte publiekssucces wordt.

Voor de FIFA wordt dit toernooi meer dan zomaar een evenement. Het is een test voor de organisatie van het WK in 2026, dat eveneens op Noord-Amerikaanse bodem plaatsvindt. Slaat dit toernooi niet aan, dan hangt er een schaduw over wat een triomf moest worden.