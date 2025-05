OFFICIEEL: Franse realityster tekent contract bij Challenger Pro League-club

Alexis André Jr is de nieuwste aanwinst van RFC Luik. Dat heeft de club op woensdag zelf aangekondigd.

Het hing al even in de lucht en is nu ook officieel: Alexis André Jr sluit zich aan bij RFC Liège. De doelman heeft een contract getekend voor twee seizoenen bij de Luikse tweedeklasser.

Zijn contract bij Maidstone United, een club op het zesde niveau in Engeland, liep deze zomer af en dus maakt de Frans-Marokkaanse doelman de overstap naar de Belgische competitie. Zijn transfer stelt André Jr ook in staat dichter bij zijn Belgische vriendin Zoë Brunet te wonen. In een video op zijn TikTok-account liet de speler de reactie van zijn vriendin zien toen hij de ondertekening aankondigde. En het minste wat we kunnen zeggen is dat ze geëmotioneerd was.

@imthekingjunior Na bijna 1 jaar een langeafstandsrelatie tussen Londen en België, kunnen we nu eindelijk samenwonen nu ik een aanbod heb gekregen van een profclub in de Belgische tweede divisie @Zoe Brunet ♬ Lights Are On - Instrumental - Edith Whiskers

Na avonturen bij teams als Bristol Rovers, Hashtag United en Maidenhead United trok André Jr de aandacht van de sterke mannen op Rocourt. Hij behaalde 24 clean sheets in 49 competitiewedstrijden (inclusief play-offs).

"Ik ben erg blij om me bij RFC Liège aan te sluiten. Ik kan niet wachten om mijn eerste stappen op Rocourt te zetten, de supporters te ontmoeten en dit nieuwe avontuur met de groep te beleven," aldus de doelman. Toch zal hij waarschijnlijk geen basisspeler zijn bij RFC Liège. Een rol als tweede of zelfs derde doelman lijkt een realistischer scenario.

Niet alleen een voetballer

Alexis André Jr is niet alleen een voetballer. Hij is een bekende persoonlijkheid in de Franstalige reality-tv, onder meer door zijn zege in het programma Secret Story, een Franstalige variant op Big Brother. De in Mulhouse geboren doelman heeft bijna één miljoen volgers op Instagram en meer dan vijf miljoen op TikTok. Zijn transfer zal zo dus ook extra zichtbaarheid genereren voor de club uit Luik.