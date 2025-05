Kansen gekregen, maar onvoldoende gegrepen: Standard laat twee jongeren transfervrij vertrekken

Twee jongeren van Standard Luik staan op het punt de club transfervrij te verlaten. Ze kregen hun kans bij de A-kern, maar slaagden er niet in te overtuigen. De Rouches gaan niet alleen hun A-kern opkuisen, ook bij de beloften van SL16 staan er veel veranderingen voor de deur.

Lucas Noubi stond in de winter al op vertrekken bij Standard, maar uiteindelijk bleef hij toch op Sclessin. De verdediger speelde de voorbije seizoenen 45 wedstrijden voor het eerste team van Standard. Dit seizoen kon hij Ivan Leko niet overtuigen. Vooral zijn nonchalance was een doorn in het oog van de Kroatische trainer. Leko zag in hem een talentvolle speler, maar één die nog te vaak individuele fouten maakte. Begin februari toonden verschillende clubs interesse, waaronder RWDM, Dender en Oud-Heverlee Leuven, maar tot een transfer kwam het niet.

Dus heeft Noubi het seizoen in de eerste amateurafdeling afgesloten met SL16 FC. Hij speelde negen van de tien play-down wedstrijden en hielp het team mee aan het behoud dankzij een overwinning in Doornik op de laatste speeldag. Hoewel hij een belangrijke rol speelde in die reddingsoperatie, was dat niet genoeg om terug te keren naar de A-kern.

Ook bij SL16 FC zal de spelerskern herzien worden

Het defensieve compartiment van het eerste team lijkt trouwens één van de weinige te zijn die voldoende bezet is voor het komende seizoen. Alleen al op de positie van centrale verdediger zullen Ibe Hautekiet, Bosko Sutalo, David Bates, Daan Dierckx en Henry Lawrence, die kan bijspringen in een driemansverdediging, bij de club blijven. Tenzij er onverwacht een niet te weigeren aanbod komt.

Mogelijks komt er nog een huurspeler bij om het defensieve compartiment verder te versterken. Het is dus moeilijk voor te stellen dat Lucas Noubi veel speeltijd zal krijgen, temeer omdat hij een ambitieuzer project voor ogen heeft dan wat SL16 FC te bieden heeft.

Door zijn aflopend contract zal Noubi dus andere oorden opzoeken. En hij zal niet de enige zijn. Ook het contract van Soufiane Benjdida zal niet verlengd worden. Bij RWDM stuurden ze hem terug nadat hij ruzie maakte met een teamgenoot. In twee seizoenen heeft de Marokkaan 18 keer voor Standard gespeeld. Daarin trof hij drie keer raak en gaf hij één beslissende pass. Ook Brahim Ghalidi zou kunnen vertrekken. Zijn contract loopt aan het eind van volgend seizoen af.