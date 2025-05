Antwerp moet zich zorgen maken, voor volgende week en voor toekomst: "Moeilijk om anders in top zes te blijven"

Antwerp weet nu zeker dat het via de barrages nog een Europees ticket kan bemachtigen. De vijfde plaats in de stand weerspiegelt volgens analist Patrick Goots de realiteit van het seizoen: "Meer zat er niet in. Antwerp heeft geen enkele keer kunnen winnen van Anderlecht. Dat zegt veel."

Goots kijkt ook vooruit naar de laatste match tegen Club Brugge en vooral naar de clash met Charleroi, die beslist over Europees voetbal. “De vraag is of ze in Brugge hun sterkste elf brengen, met die confrontatie in het achterhoofd", zegt hij in GvA. "Charleroi is al vaker het zwarte beest gebleken op de Bosuil. Het is daar meer dan eens 0-2 gaan staan. Dit jaar werden ze ook tactisch overklast, zoals Toby Alderweireld terecht opmerkte.”

De nederlaag tegen Union toonde volgens Goots nog maar eens het verschil in kwaliteit aan. “Dat klasseverschil was enorm. Antwerp moet in de zomer zowel aanvallend als defensief bijsturen. Zonder versterkingen gaan ze het moeilijk krijgen om in de top zes te blijven.”

Vooral in de spits blijft het mager, meent de analist. “Bayo dreigt de geschiedenis in te gaan als een spits die nooit scoorde voor Antwerp. Er zit weinig vertrouwen in hem, en hij beweegt ook vreemd. Hopelijk kan hij in de laatste matchen nog iets forceren.”

Ook achter de schermen wacht er werk op de sportieve leiding. “Marc Overmars en Sven Jaecques moeten deze zomer echt aan de slag. Als je ambitieus blijft, moet je een capabele ploeg bouwen die mee kan in de top.”

Goots sluit af met een waarschuwing: “De barragematch tegen Charleroi wordt allesbehalve eenvoudig. Het is geen kat in ’t bakkie. En als Antwerp zich niet herpakt, dreigt een seizoen zonder Europees voetbal.”