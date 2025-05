Buitenkans voor JPL-clubs? Belgische aanvoerder gaat Nederland verlaten en zoekt stap hogerop

Het heeft er alle schijn van dat Brian De Keersmaecker volgend seizoen niet meer voor Heracles Almelo zal voetballen. De Keersmaecker was dit seizoen aanvoerder bij de club uit de Eredivisie, maar zou volgens Nederlandse bronnen toe zijn aan een nieuwe uitdaging.

Brian De Keersmaecker lijkt Heracles uit Almelo te gaan verlaten. Na twee seizoenen in de Eredivisie gaat de Belg vermoedelijk op zoek naar een nieuwe ploeg. In de winterstop wou De Keersmaecker al vertrekken, maar toen wou Heracles nog niet meewerken aan een transfer. Dat lijkt nu wel het geval te zijn, schrijft Voetbal International.

De Keersmaecker kende een uitstekend seizoen met vijf doelpunten en drie assists. Geen verkeerde statistieken voor een centrale middenvelder. Daarbovenop droeg hij ook nog eens een heel jaar lang de aanvoerdersband.

Maar nu lijkt zijn verhaal bij Heracles ten einde te lopen. De Keersmaecker gaf zelf al aan dat hij klaar is voor een nieuwe uitdaging. En zo ligt een terugkeer naar België misschien wel binnen de mogelijkheden. Al zal hij zeker niet voor alle clubs even haalbaar zijn.

De marktwaarde van de ex-Beerschotspeler ligt rond de drie miljoen euro. Dan vallen al een aantal clubs uit de bood wegens te duur. Maar voor de (sub)topclubs uit ons land is de toevoeging van een kwaliteitsvolle Belg op het middenveld misschien wel een interessante piste om te bewandelen.

Geboren in Bornem, speelde De Keersmaecker in de jeugdreeksen voor Willebroek, Beerschot, Club Brugge en opnieuw Beerschot. In 2020 vertrok hij op huurbasis naar FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie. Een seizoen later maakte hij de definitieve overstap naar de Nederlanders. Keert hij na vijf seizoenen terug op de Belgische velden?