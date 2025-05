Kevin De Bruyne krijgt zijn plaats naast Vincent Kompany: dit plant Manchester City al heel snel

Kevin De Bruyne kreeg na zijn laatste thuiswedstrijd voor Manchester City een groots eerbetoon. De Rode Duivel wordt door de club vereeuwigd met een standbeeld aan het Etihad Stadium, net zoals Vincent Kompany eerder. Een symbolisch afscheid voor een speler die de club mee naar de wereldtop tilde.

Na zeventig minuten werd De Bruyne naar de kant gehaald tegen Bournemouth. De hele tribune ging rechtstaan, spelers en coach Guardiola omhelsden hem. Na de 3-1 overwinning volgde een pakkend eerbetoon met lichtshow, compilatievideo en een ereronde met zijn gezin. “Dit is een heel emotioneel moment”, sprak De Bruyne geëmotioneerd op de middenstip.

De fans scandeerden zijn naam terwijl beelden van zijn hoogtepunten werden getoond. “Manchester is mijn thuis, mijn kinderen zijn hier geboren. We hebben alles gewonnen. Ik had nooit gedacht dat ik hier tien jaar zou blijven en dit allemaal zou meemaken”, sprak hij dankbaar tot het publiek.

Ook Pep Guardiola, zichtbaar aangedaan, nam het woord: “Het is een trieste dag. Kevin is een unieke speler en zal gemist worden. Hij was de motor van dit team in ons gouden tijdperk.”

De Bruyne kreeg het nieuws van zijn standbeeld op het veld zelf te horen. “Zo zal ik altijd deel uitmaken van de club”, glimlachte hij. “Als ik ooit terugkom met mijn kinderen of vrienden, kan ik hen tonen waar ik geschiedenis schreef.”

De Bruyne maakte eerder bekend dat hij Manchester City zal verlaten na het einde van zijn contract. Hoewel een verlenging er niet kwam, blijft zijn toekomst als speler nog onzeker. Maar zijn nalatenschap in Manchester is alvast onsterfelijk.