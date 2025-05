De pijn was te groot: dit is waarom Igor Vetokele stopt met voetballen

Igor Vetokele stopt op zijn 33ste met profvoetbal. De Belgische spits met Angolese roots heeft al lange tijd last van zijn heup en kan daardoor niet langer doorgaan als profvoetballer.

Vetokele, die onder meer uitkwam voor KV Oostende, KAA Gent, FC Kopenhagen en Charlton Athletic, had geen moeite om de knoop door te hakken. “Het was geen moeilijke keuze, want ik sukkel al sinds februari vorig jaar met mijn heup”, vertelt hij in Het Belang van Limburg. “Het werd steeds pijnlijker. Je kan middelen vinden om de pijn tegen te houden, maar die kwam steeds terug.”

De dokters in België waren duidelijk: zijn carrière als profvoetballer moest stoppen. Toch zette hij alles op alles voor een waardig afscheid.

“In december heb ik aangegeven dat het voor mij niet meer ging. Ik ben toen via Paul-José Mpoku in contact gekomen met een dokter in Servië en werd daar één week behandeld. Die behandeling sloeg aan. De pijn was minder intens, maar niet genoeg om mij opnieuw voetballer te voelen.”

Afscheid van een mooie carrière

Ondanks de aanhoudende klachten sleepte Vetokele zich door het seizoen. De aanvaller wilde niet stilletjes verdwijnen uit het profvoetbal en besloot tijdens de laatste wedstrijd tegen La Louvière afscheid te nemen. In totaal scoorde hij als profvoetballer 85 keer in 368 wedstrijden.

“Nu het seizoen gedaan is, voelt het als een opluchting. Er is een last van mijn schouders gevallen. Nu moet ik op training niet meer door de mentale en fysieke pijn heen bijten. Ik hoop dat ik bij al mijn clubs herinnerd zal worden als de persoon die ik ben, en niet alleen als voetballer.”