Competitiehervorming naar 18 blijft aanslepen: Waalse vleugel, Bouchez en... Union kunnen ferme stokken in wielen steken

In februari leek de kogel door de kerk: het profvoetbal in België zou vanaf 2026 opnieuw uit 18 clubs bestaan. De Pro League toonde zich ambitieus, met hervormingen tot diep in de amateurreeksen. Maar drie maanden later zijn de plannen nog niet officieel goedgekeurd.

De hervorming sleept aan en botst op een stevig Waals ‘non’. De hervorming raakt immers niet enkel de profs. De verankering van minstens vier U23-teams in tweede klasse heeft ook gevolgen voor de lagere reeksen, waar quota voor beloftenploegen worden ingevoerd. Daardoor hebben ook Voetbal Vlaanderen en het ACFF – de Vlaamse en Waalse amateurvleugel – inspraak. En net daar wringt het schoentje. Voetbal Vlaanderen toonde zich bereidwillig. Dankzij financiële compensaties – met startpremies tot 175.000 euro per seizoen voor U23-teams – en jaarlijkse solidariteitsbijdragen van 800.000 euro vanuit de Pro League, zagen de Vlamingen genoeg brood in de hervorming. Zij gaven op 27 februari al groen licht, principieel. De Franstalige tegenhanger ACFF houdt de boot af. Zij voelen zich minder gehoord en eisen extra garanties. Ondanks maandenlang overleg blijft een akkoord uit. Vanavond houdt het ACFF een cruciale Raad van Bestuur. De stemming dreigt negatief uit te vallen, weet HLN. Zelfs als de Waalse amateurvleugel alsnog bijdraait, is het dossier niet rond. Ook de Hoge Raad van de voetbalbond moet zich buigen over het nieuwe format. Maar door een fout in de agendaplanning is dat niet eerder mogelijk dan op 16 juni. Deadline voor reglementswijzigingen? 1 juli. De klok tikt. En daarna dreigt het juridische spel pas echt te beginnen. Minstens twee profclubs – waaronder Union – bereiden een klacht voor bij de rechtbank of bij de Belgische Mededingingsautoriteit. Ze vinden dat de verankering van U23-ploegen oneerlijke concurrentie in de hand werkt. Georges-Louis Bouchez, voorzitter van Francs Borains, wil zelfs de hele hervorming laten annuleren. Een akkoord met ACFF en een goedkeuring door de Hoge Raad volstaan dus niet. De echte test volgt pas wanneer de eerste juridische procedures op tafel belanden. Wordt het Belgische voetbal dan toch nog teruggefloten door de rechter? De competitiehervorming is voorlopig nog geen feit, maar al wel een heuse saga.