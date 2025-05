Olivier Renard met de handen in het haar: ineens moet hij meer transfereren dan gedacht (en hij verwijt Fredberg)

Anderlecht had dit seizoen zes centrale middenvelders en gezien alle blessurelast waarmee ze gekampt hebben, was dat geen overbodige luxe. Van die zes blijft er straks waarschijnlijk nog eentje over. En dat had Olivier Renard niet ingecalculeerd.

Leander Dendoncker zijn uitleenbeurt loopt straks af en als er geen wonder gebeurt, is het onhaalbaar om hem te kopen. Mats Rits gaat zijn laatste contractjaar in en de bedoeling was om van hem afscheid te nemen. Maar ambetanter voor Renard: met Yari Verschaeren, Théo Leoni en Mario Stroeykens lijkt er geen deal te vinden.

Ashimeru weeral verdwenen

Verschaeren zijn tijd bij Anderlecht is normaal gezien voorbij en Anderlecht wil hem graag verkopen. Er zijn geen gesprekken over een contractverlenging gaande. Theo Leoni heeft wel een voorstel, maar vindt het onvoldoende. En hetzelfde geldt voor Stroeykens, die niet van plan is om op het huidige voorstel in te gaan.

Daardoor zal enkel Majeed Ashimeru overblijven, die vorige zomer een contrat tot 2027 tekende, maar intussen weeral van de aardbol verdwenen is. Of hij een blessure heeft, is niet geweten, maar hij zat alvast niet in de selectie de voorbije weken. Het zou ook niet verbazen indien hij weer gekwetst is.

Leoni graag gehouden

Nu heeft Anderlecht met het oog op volgend seizoen wel al Cédric Hatenboer en Nathan De Cat achter de hand, maar Anderlecht kan de sleutels van zijn middenveld niet aan een 20- en 16-jarige geven. Sowieso was het de bedoeling om nog een creatieve middenvelder aan te trekken, maar dat is een duur profiel.

En Renard gaat geld moeten overhouden om nog meer middenvelders te halen. Daarom had hij graag Leoni gehouden, want hij zou dan als reserve-optie kunnen fungeren. Maar nu de drie Neerpede-talenten op vertrekken staan, moet hij voor hen het onderste uit de kan halen om voldoende transferbudget te hebben.

Niet sterk in onderhandelingen

Hij verwijt zijn voorganger, Jesper Fredberg, dat die de dossiers van het drietal veel te lang heeft laten aanslepen. Hij vindt dat één van die drie al lang rond had moeten zijn. Nu zit hij in een situatie waarbij ze alle drie binnen zes maanden gratis elders kunnen tekenen, wat hem niet erg sterk zet in de onderhandelingen met andere clubs.

Renard zal deze zomer best geen verre oorden opzoeken, want er is in het land geen sportief directeur te vinden die meer werk heeft. Het aantal dossiers is bijna niet op te lijsten. Want wat met Kasper Dolberg? Hoeveel verdedigers moet hij halen nu ook Lucas Hey door de mand valt? Waar vind je snelheid en techniek voor de flanken voor een redelijke prijs?

Niet meteen om jaloers op te worden. Paars-wit moet (alweer) een hele transformatie ondergaan. Het middenveld wordt daarbij heel belangrijk, want dat werd dit seizoen door de drie tenoren telkens overlopen. Begin er maar aan...