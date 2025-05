Jonge doelman gelooft in grote doorbraak bij promovendus: "Dat verraadt ook hun ambities"

Na vier seizoenen bij KAA Gent kiest doelman Celestin De Schrevel voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De 23-jarige sluit zich volgend seizoen aan bij La Louvière.

Hoewel De Schrevel zich in Gent thuis voelde, ziet hij zijn overstap als een logische volgende stap. “Ik kwam in Gent aan als een jongen en ik verlaat de club en de stad als een man", vertelt een licht geëmotioneerde De Schrevel in Het Nieuwsblad.

De Schrevel twijfelde niet lang toen La Louvière zich opnieuw meldde. Een verlengd verblijf bij KAA Gent was een mogelijkheid, maar La Louvière bood meer perspectief.

“La Louvière volgt me al enkele jaren en ze overtuigden me door hun mooie project. Hun infrastructuur verraadt ook hun ambities”, zegt De Schrevel.

De doelman voelt al meteen het vertrouwen van zijn nieuwe club, hoewel hij er nog niet in actie kwam. “Men gelooft echt in mij en ze zien me als een volwaardige schakel in hun A-kern. Als ik presteer, zal ik er ook de kans krijgen als eerste doelman en dat is toch mijn grote doel.”

Gent blijft een tweede thuis

Hoewel hij zijn debuut maakte bij de Buffalo’s, bleef het bij één basisplaats in het eerste elftal. “Daarnaast kon ik natuurlijk ook veel matchen afwerken bij Jong KAA Gent, en daar ben ik de club enorm dankbaar voor. Reken maar dat ik ook volgend seizoen nog regelmatig zal afzakken naar Gent.”