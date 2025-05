Sterk geanticipeerd: Maxim De Cuyper krijgt de nodige concurrentie bij Rode Duivels en dat was geen luxe

Met de selectie van Diego Moreira, een Portugese Belg met roots in Luik, tackelt bondscoach Rudi Garcia een lang sluimerend probleem in zijn ploeg: de positie van linksachter.

Jarenlang moesten Arthur Theate of Timothy Castagne noodgedwongen depanneren op die flank. Maar met Moreira lijkt er voor de toekomst eindelijk een structurele oplossing in de maak.

De speler van Lyon, die eerder voor de Portugese jeugdelftallen uitkwam, werd onlangs “sportief genaturaliseerd” en kiest nu vol overtuiging voor de Rode Duivels. Volgens Garcia waren de gesprekken met Moreira al langer aan de gang, met Vincent Mannaert als spilfiguur in het proces. Een gerichte aanpak dus, die niet onopgemerkt bleef.

Analist Peter Vandenbempt, die aanwezig was op de persconferentie van Garcia, gaf toe Moreira nog niet te kennen tot vorige week. “Daar ben ik eerlijk in", zegt hij bij Sporza, “maar zijn profiel is bijzonder interessant. Zeker omdat België bij de linksachters echt niet veel keuze heeft. Dit is een slimme zet van de bond.”

Vandenbempt wijst ook op de nieuwe manier van werken binnen de federatie. “Ze wachten niet meer tot spelers zélf de keuze maken, maar brengen zelf proactief de jongens met dubbele nationaliteit in kaart. Moreira is geen symbolische keuze, men gelooft effectief in zijn sportieve meerwaarde.”

Wat Moreira extra interessant maakt, is zijn profiel. In tegenstelling tot Maxim De Cuyper, die vooral aanvallende impulsen brengt, heeft Moreira een meer verdedigende ingesteldheid. Een evenwichtiger alternatief, wat op toernooien cruciaal kan zijn tegen toptegenstanders.