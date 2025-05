Belg topkandidaat om bij net uit Premier League gedegradeerde Engelse club aan de slag te gaan

Will Still is in beeld bij Southampton als mogelijke nieuwe hoofdcoach. De 32-jarige Belg, die zopas zijn vertrek bij RC Lens aankondigde, geldt als topkandidaat om volgend seizoen aan het roer te staan bij de Engelse club, die degradeerde naar de Championship.

Volgens Britse media zijn er vergevorderde gesprekken tussen beide partijen, maar is er nog niets officieel. Er zou al sprake zijn van een mondeling akkoord, al moeten nog enkele details worden uitgewerkt. Southampton hoopt alles rond te krijgen voor het weekend.

De timing is opvallend. Still gaf zaterdag na de laatste competitiewedstrijd van Lens aan dat hij wilde vertrekken om dichter bij zijn zieke partner in Engeland te zijn. Zijn vriendin, Emma Saunders, werd eerder dit jaar opgenomen met een ernstige hersenontsteking. Voor Still is een terugkeer naar het VK dus ook een persoonlijke keuze.

Hoewel hij ook werd genoemd bij Glasgow Rangers en Hull City, lijkt Southampton het meest concreet. De club ziet in Still een jonge, moderne coach die past in hun visie om opnieuw te bouwen aan een ploeg die mee kan strijden voor promotie.

Southampton wil hem graag zondag al op de tribune bij hun laatste Premier League-duel tegen Arsenal. Of het tegen dan rond raakt, is nog even afwachten. Een snelle aanstelling lijkt in elk geval het doel.

Voor RC Lens blijft nog de vraag of ze een vergoeding zullen ontvangen. Still stond er nog onder contract tot 2027, al lijkt een akkoord over zijn vertrek in de maak. Eerder was hij ook aan de slag bij Beerschot.