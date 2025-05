Ondanks nakende landstitel lijkt Romelu Lukaku volgend seizoen een nieuwe coach te krijgen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Napoli kan komende vrijdag haar tweede Scudetto in drie jaar pakken. Dat heeft het onder meer te danken aan de doelpunten en assists van Rode Duivel Romelu Lukaku, maar ook aan succescoach Antonio Conte. Al lijkt die na één seizoen alweer zinnens om de Zuid-Italianen te verlaten.

Moet Romelu Lukaku vrezen voor een vertrek van Antonio Conte? De Italiaan staat op een zucht van de landstitel met Napoli, maar zou ontevreden zijn. Conte zou oren hebben naar een terugkeer naar Juventus. Een saillante overstap als die er komt, maar ook opmerkelijk gezien de krachtsverhoudingen dit seizoen tussen beide teams.

Napoli draait al een heel seizoen mee bovenin het Serie A-klassement. Juventus daarentegen moet op de laatste speeldag haar ticket voor de Champions League nog verzekeren. Na het ontslag van Thiago Motta nam de Kroaat Igor Tudor in maart over. Maar dat Tudor ook volgend seizoen hoofdcoach is bij de Oude Dame, lijkt volgens Football Italia niet zeer waarschijnlijk.

Een terugkeer van Antonio Conte zou dus in de maak zijn. Conte staat erom gekend graag veel centen uit te geven. Als dat niet gebeurt, durft hij al eens te beginnen zaniken. Dit zou ook de reden zijn dat hij weg wil bij Napoli. Bij Juventus trekken ze sneller de geldbuidel open. Het zou Contes tweede periode zijn in Turijn na zijn succesjaren tussen 2011 en 2014.

Exit Conte, Enter Allegri?

Moest Conte vertrekken bij Napoli, denken de Napolitanen aan Massimiliano Allegri als opvolger. De voormalig coach van AC Milan en Juventus zit sinds mei vorig jaar zonder club. Bij Napoli zou hij volgend seizoen de kans krijgen van voorzitter Aurelio De Laurentiis om te tonen dat hij het trainerschap nog altijd goed onder de knie heeft.

Vooraleer het tot trainerswissels komt, moet eerst het huidige seizoen nog worden afgewerkt. Op vrijdag ontvangt Napoli het bescheiden Cagliari. Bij winst zijn de Parthenopei kampioen. Indien ze morsen met de punten, kan Inter nog over hen springen. De hoofdstedelingen spelen op hetzelfde moment op het veld van Como.