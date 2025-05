Jamie Vardy gaat "voor storm zorgen" met heel controversiële transfer naar club van Rode Duivel

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na een indrukwekkende carrière van dertien jaar bij Leicester City lijkt Jamie Vardy aan het eind van een tijdperk te staan. De 37-jarige spits, die het hart van de club werd, zou volgens geruchten uit Engeland op het punt staan een nieuwe stap te zetten, een ophefmakende zelfs...

Vardy nam zondag afscheid van het King Power Stadium met een doelpunt in zijn 500ste wedstrijd voor Leicester. Daarmee bracht hij zijn totaal op een fraaie 200 goals. Hij werd in 2016 hét gezicht van het sprookje dat Leicester de Premier League deed winnen, en in 2021 pakte hij ook nog de FA Cup.

Toch blijft de goaltjesdief hongerig naar nog meer. Zijn carrière is mogelijk nog niet ten einde, want hij zou mikken op een verlengd verblijf op het hoogste niveau. Volgens insiders zou hij een overstap overwegen naar een andere Premier League-club, iets wat zijn trouwe Leicester-fans niet bepaald in dank zullen afnemen.

Britse voetbaljournalisten fluisteren over een overstap binnen dezelfde regio, iets wat meteen de nodige spanningen oproept. Een overstap naar een rivaliserende club zou allesbehalve geruisloos verlopen. Namen worden nog niet hardop uitgesproken, maar de geruchtenmolen draait op volle toeren.

Eerder weigerde Vardy aanbiedingen van Wrexham en het Schotse Rangers FC. Zijn ambitie om in de Premier League te blijven, ligt volgens verschillende bronnen aan de basis van zijn keuzes. Hij wil bewijzen dat hij nog altijd meekan op het hoogste niveau.

Voor Leicester-fans zou een overstap naar buur en aartsrivaal Nottingham Forest - zowat de enige club die een storm zou doen ontstaan - een bittere pil zijn. De East Midlands-derby is één van de meest beladen in Engeland. Of het effectief Forest, de club van Rode Duivel Matz Sels, wordt, blijft voorlopig wel giswerk.