'RSC Anderlecht incasseert stevige domper voor gewenst target van tien miljoen euro'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht sluit het seizoen af op een vierde plaats. Daardoor mag het volgend seizoen wel in Europa aantreden. Toch zal er deze zomer een en ander moeten gaan veranderen om het team meer op de rails te krijgen.

RSC Anderlecht toonde een paar weken geleden al concrete interesse in Luciano Valente. De 21-jarige Nederlander staat in de belangstelling van verschillende Nederlandse topclubs en dus kan het moeilijk worden voor paars-wit.

Tien miljoen euro?

De aanvallende middenvelder was dit seizoen één van de smaakmakers in de Nederlandse Eredivisie bij Groningen en dus staat hij ook op de verlanglijst van Ajax, PSV en Feyenoord onder meer.

Daarmee zit de hele Nederlandse top achter hem aan. Dat kan de prijs opdrijven, net als het gegeven dat hij tot de zomer 2028 nog onder contract ligt bij de club uit het noorden van Nederland.

Transfer binnen Nederland

Zijn marktwaarde ligt rond de 2,5 miljoen euro, maar ze zouden in Nederland tot tien miljoen euro voor hem willen vangen. En dat is voor paars-wit in de huidige omstandigheden niet echt makkelijk te noemen.

In het Eindhovens Dagblad wordt nu gewag gemaakt van het feit dat Valente vooral aast op een transfer binnen Nederland. Daarmee zou de kous voor RSC Anderlecht wel eens meteen definitief af kunnen zijn. Aan Renard om snel te schakelen?