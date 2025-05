Bekroning voor een fantastisch seizoen: Rode Duivel belandt in ploeg van het jaar Premier League

Rode Duivel Matz Sels is met zijn ploeg Nottingham Forest bezig aan een fenomenaal seizoen. Waar ze vorig seizoen nog moesten vechten tegen degradatie uit de Premier League, doen ze dit jaar volop mee voor de Europese plaatsen.

Matz Sels speelt een uitstekend seizoen bij Nottingham Forest. Op de laatste speeldag is hij nog steeds in de running om de doelman te worden met de meeste clean sheets uit de Premier League. Op dit moment deelt hij die eer nog met David Raya, de doelman van Arsenal. Beide heren hebben 13 keer de nul gehouden in 37 wedstrijden.

Dat Raya bovenaan dat klassement staat, hoeft geen verrassing te zijn. In het seizoen 2023-2024 won de Spanjaard al eerder de Golden Glove. Maar dat onze landgenoot mee op kop staat, is wel opvallend te noemen. Vorig seizoen moest Nottingham Forest nog vechten tegen degradatie. Dit seizoen loopt het stukken beter.

Forest leek lange tijd op weg naar een plek in de top 4. Daar hebben ze finaal de rol moeten lossen, maar de traditieclub heeft zich wel al verzekerd van Europees voetbal volgend seizoen. En dat voor de eerste keer in 30 jaar.

The Athletic zet Sels in ploeg van het jaar

En daar heeft onze landgenoot een groot aandeel in. Met uitstekende reddingen op cruciale momenten heeft hij Forest veel punten opgeleverd in moeilijke wedstrijden. En dat is hen ook in Engeland niet ontgaan. Het Britse The Athletic heeft Sels opgenomen in haar ploeg van het jaar. Een mooie eer als je ziet wie er nog allemaal in die ploeg staat.

Grote namen zoals Mohamed Salah, Virgil Van Dijk en Declan Rice pronken in het team van het jaar van het Britse medium. Zij worden dus geflankeerd door één van onze nationale doelmannen. Komend weekend speelt Forest zijn laatste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen het Chelsea van Romeo Lavia.