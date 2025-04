Toch wel overdreven positief bij Anderlecht? "We hebben ons getoond" en "Hierop kunnen we bouwen"

Jan-Carlo Simic bleef na het nipte 1-2-verlies tegen Racing Genk opvallend positief. De jonge verdediger van Anderlecht zag ondanks de nederlaag duidelijke progressie bij paars-wit.

“We speelden echt een heel goeie match. Helaas beslissen twee fouten het resultaat. Maar dat is voetbal", klonk het na afloop.Anderlecht begon sterk aan de partij en zette Genk in de eerste twintig minuten stevig onder druk.

“We hadden de controle, maakten veel goede keuzes en creëerden kansen. Jammer genoeg komt Genk op voorsprong na een verdedigende fout. Toch blijven we doorgaan, en dat leidde uiteindelijk ook tot de gelijkmaker.”

Toen Huerta de 1-1 binnenkopte, leefde het geloof helemaal op bij paars-wit. “Op dat moment dachten we dat we konden winnen. We hadden daarna nog genoeg kansen, maar maakten het niet af", aldus Simic. De verdediger wilde daarbij geen schuld in de schoenen schuiven van Edozie, die de bal bij de 1-2 ongelukkig centraal kopte. “Dat is niet de reden waarom we verliezen, het was een wereldgoal van El Ouahdi.”

Toch baalt de verdediging van Anderlecht dat de beslissende tegentreffer te makkelijk tot stand kwam. “We moeten het daar beter oplossen. Niet alleen achterin, maar met de hele ploeg. Iedereen weet dat in zo’n fase de bal sneller moet wegwerken", zei Simic.

Simic zag vooral ook mentale weerbaarheid bij zijn ploeg. “Na die slechte match tegen Club Brugge moesten we reageren, en dat hebben we vandaag gedaan. We stonden tegenover het sterkste team van het moment, en we hebben ons getoond.”

Ondanks het verlies kijkt Simic met vertrouwen naar de rest van de play-offs. “We zijn gegroeid als team. Er is veel om op voort te bouwen. Als we deze lijn doortrekken, kunnen we nog iets moois neerzetten", besloot hij.