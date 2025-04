Charleroi maakt stevig statement tegen Standard: "Dat is belangrijk"

Charleroi heeft zijn plan perfect uitgevoerd tegen Standard (1-0) en Étienne Camara vat de instelling van de Zebra's samen na de belangrijke zege in de Europe Play-offs. Er lijkt nog veel mogelijk voor de Zebra's op die manier.

De overwinning van Charleroi tegen Standard 1-0 tijdens de tweede speeldag van de Europe Play-offs liet niets aan het toeval over. Etienne Camara gaf een heldere en collectieve analyse tijdens de persconferentie.

Zijn woorden weerspiegelen de mindset van de Zebra's: concentratie, discipline en nederigheid. "We hebben deze wedstrijd de hele week voorbereid, we waren extreem gemotiveerd", liet hij er geen twijfel over bestaan.

Clean sheet heel belangrijk

"We waren heel solide door te scoren en geen doelpunt te incasseren." Een goal bleek uiteindelijk voldoende en een ondoordringbare verdediging het winnende recept. Charleroi beheerste het spel, vooral dankzij het gewonnen 'middenveldgevecht', zoals Camara benadrukte.

De controle over het spel en het vermijden van onnodige risico's maakten het verschil. "Persoonlijk ben ik klaar, de coach neemt zijn beslissingen." Zijn voorbeeldige houding bewijst dat het collectief belang voorop staat, een waardevol bezit voor de toekomst.

De boodschap is duidelijk: geen euforie, maar consistentie. "We moeten zo doorgaan in de komende wedstrijden." Charleroi heeft laten zien dat het kan concurreren met de besten, maar de weg is nog lang richting een eventueel Europees ticket.