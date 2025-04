📷 Ex-Antwerp-doelman verrast met overstap naar tweede provinciale

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Davino Verhulst heeft een nieuwe club gevonden. De ex-doelman van Antwerp gaat nu spelen bij FC Ekeren, een club in de tweede provinciale.

Na zijn periode bij Belisia Bilzen besloot Verhulst terug naar huis te gaan en een nieuwe uitdaging te zoeken. FC Ekeren, dat speelt in de tweede provinciale, bood hem deze kans.

FC Ekeren reageerde enthousiast op de komst van de ervaren doelman. Op Facebook schreef de club: "Met trots stellen we onze nieuwe doelman voor: Davino Verhulst! Met zijn ervaring, reflexen en leiderschap is hij een echte aanwinst voor ons team."

Veel ervaring in doel

Verhulst heeft al een lange carrière achter de rug. Hij speelde voor Antwerp, KRC Genk, SK Beveren, STVV, Lokeren-Temse en had ook een avontuur bij Willem II in Nederland. In totaal speelde hij 354 wedstrijden als doelman.

In 2023 behaalde Verhulst zijn grootste succes door de titel en de beker te winnen met Antwerp. Ook met Lokeren en KRC Genk won hij de beker van België.

De komst van Verhulst is niet de enige versterking voor FC Ekeren. Eerder haalde de club ook Sherjill Mac-Donald van KV Hooikt.