Na de paniek en pijnlijke nederlaag: Real Madrid komt met nieuws over Thibaut Courtois

Real Madrid heeft dit weekend in eigen huis een 1-2 nederlaag geleden tegen Valencia in een tumultueuze wedstrijd. Opvallend in die wedstrijd was de afwezigheid van doelman Thibaut Courtois en zijn collega Lunin. Reden tot paniek?

Real Madrid kon zaterdag maar best winnen van Valencia om de titelkansen hoog te houden, maar uiteindelijk verloren ze met 1-2. Dat moesten ze doen zonder Thibaut Courtois, die nog steeds geblesseerd was. Courtois terug fit? En zo moest de Madrileense club vertrouwen op hun jonge keeper Fran Gonzalez, want ook Andriy Lunin is er nog niet bij. De paniek in de tent op die manier bij De Koninklijke? Toch zou er nu goed nieuws te melden zijn vanuit Madrid. Real Madrid kan eindelijk opgelucht ademhalen: Thibaut Courtois maakt normaliter zijn grote terugkeer tegen Arsenal in de Champions League. Op het juiste moment De Belgische doelman lijkt op tijd hersteld te raken voor deze Europese kraker, na een knieprobleem dat ontstond tijdens de voorbereiding op de wedstrijd België - Oekraïne in maart. Deze aankondiging komt op het juiste moment voor Real Madrid na moeilijke weken. De revalidatie van de Belgische keeper is nauwlettend gevolgd door het medisch personeel, en zijn geleidelijke terugkeer heeft nu zijn vruchten afgeworpen. Volgens de krant AS staat niets een selectie in de weg voor de midweek.