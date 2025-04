Status quo in Champions' Play-offs? Niet echt: één club is de grote winnaar van deze eerste twee speeldagen

Na twee speeldagen is er weinig veranderd in de Champion's Play-off. De top 3 heeft 6/6 behaald, de onderkant van de ranglijst is niet veranderd; toch is één club de grote winnaar van het begin van de Play-offs.

Vorige week, na de start van de Play-offs, schreven we dat de eerste grote les van de eerste speeldag was dat de titelstrijd tussen KRC Genk, Club Brugge en Union zou gaan, en de andere drie teams voor Europees voetbal zouden vechten. De tweede speeldag heeft dit bevestigd.

Toch liep het wel iets anders. Antwerp en RSC Anderlecht hebben thuis in ieder geval goed gereageerd dit weekend. Met een 0-3 achterstand in de rust slaagde The Great Old er bijna in om een punt tegen Club Brugge te pakken; Anderlecht bracht Racing Genk aan het twijfelen en verloor uiteindelijk alleen door een defensieve fout in de slotfase van de wedstrijd.

Maar het is duidelijk: het gat is geslagen tussen de 3e en de 4e plaats. Er zal geen gekke comeback mer komen: op 8 punten van Union zal Anderlecht het bijzonder moeilijk hebben om het podium te bereiken.

De eerste winnaar is Genk

Dat gezegd zijnde, is het echt een "status quo" na twee speeldagen? Nee. Want als er niets verandert, is het de koploper die er profijt van heeft. KRC Genk had zeker graag gezien dat een van zijn achtervolgers punten liet vallen, maar dat gebeurde niet. Er zijn nu nog maar 8 speeldagen over en de Limburgers behouden hun voorsprong.

Dit weekend kunnen de zaken echter veranderen, dan speelt Genk tegen Club. Een cruciale en moeilijke verplaatsing, waarbij een gelijkspel Club op 4 punten kan houden. Maar vooral, in tegenstelling tot wat blauw-zwart hoopte, zelfs als Genk verliest op Jan Breydel, blijven ze leider.

De daaropvolgende week, opnieuw met de ontvangst van Union; in de komende twee weken kan Genk misschien een hand op de titel leggen. Alles kan nog gebeuren, maar het feit dat ze geen enkel punt hebben ingeleverd met een 6/6 is zeker frustrerend voor de achtervolgers.