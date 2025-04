Fink bevestigt slecht nieuws over sterkhouder

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Racing Genk boekte een belangrijke overwinning op bezoek bij RSC Anderlecht. Toch was er ook een ferme domper op de feestrreugde bij de LImburgers, want een topspeler viel er uit.

Racing Genk kreeg een serieuze opdoffer in aanloop naar de topper tegen Anderlecht. Jarne Steuckers, een van de smaakmakers dit seizoen, liep deze week op training een enkelblessure op en was daardoor onbeschikbaar voor het duel op het veld van paars-wit.

Steuckers belangrijk voor Genk

Mogelijk zal hij er ook de komende weken niet bij zijn. Een geweldige aderlating voor de Limburgers, die de komende weken de speler zeker konden gebruiken in hun strijd om de titel.

"Hij heeft gisteren op training een kleine blessure aan de enkel opgelopen, dus hij kan niet spelen vandaag. Of hij volgende week inzetbaar zal zijn moeten we nog zien", aldus coach Thorsten Fink over Steuckers tijdens de match van dit weekend tegen RSC Anderlecht.

Weken buiten strijd?

Mogelijk moet de Duitser een van zijn goudhaantjes ook de komende weken missen in de belangrijke duels tegen de topclubs in de Jupiler Pro League.

Dit weekend heeft Genk de speler niet al te hard gemist tegen RSC Anderlecht, want het team wist uiteindelijk met 2-3 te winnen in het Lotto Park.