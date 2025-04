Guillaume Gillet maakt zich zorgen over Anderlecht: "Ze lijken alles in te zetten op één wedstrijd"

Anderlecht verloor zondagavond met 1-2 van Racing Genk. Volgens Guillaume Gillet wordt het gebrek aan consistentie bij Anderlecht stilaan alarmerend.

Het Lotto Park hoopte op vuurwerk, maar kreeg slechts enkele flauwe vonken te zien. De nederlaag van Anderlecht tegen Genk liet bij ex-speler Guillaume Gillet een bittere nasmaak achter.

“We verwachtten een gevoel van opstand en dat zagen we aan het begin van de wedstrijd, met hoge pressing", vertelde hij bij Complètement Foot op RTBF.

Gillet is helder in zijn analyse: “Anderlecht slaagt er niet in om constant te zijn en stand te houden gedurende alle wedstrijden tegen teams op het podium.” Paars-wit balanceert volgens hem tussen hoopgevende momenten en onbegrijpelijke inzinkingen. Het gevolg is duidelijk: de Beker van België wordt “het enige doel van de club”, aldus de ex-Rode Duivel.

Toch blijft het inzetten op één match bijzonder risicovol, zo waarschuwt Gillet: “Ze lijken alles te zetten op één wedstrijd, maar dat is zeer gevaarlijk gezien de tegenstander, vooral omdat Club Brugge het zelden laat afweten in deze wedstrijden met inzet.” Club Brugge beschikt over de ervaring om finales naar hun hand te zetten, en dat maakt de opdracht voor Anderlecht des te zwaarder.

De hamvraag is nu of de Brusselaars mentaal opgewassen zijn tegen die immense druk. “Is Anderlecht in staat om met zoveel druk te spelen?” vraagt Gillet zich luidop af. Met de torenhoge verwachtingen van de achterban en een prijs die het seizoen kan redden, zal het aankomen op mentale weerbaarheid in de kleedkamer van paars-wit.