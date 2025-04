De derde helft Spoiler: afvaller De Mol komt met emotioneel prikje richting Beerschot-supporter Gilles De Coster

In De Mol zijn we ondertussen alweer drie afleveringen ver. En dus kennen we ook de volgende afvaller van de aflevering van dit weekend. Opgepast voor de spoilers die we hieronder delen dus, als u de aflevering nog niet hebt gezien.

De Mol 2025 speelt zich af in Thailand. Nog acht deelnemers schoten er over voor de aflevering van afgelopen zondag, waarin flink gemold werd en uiteindelijk zelfs enkele duizenden euro's uit de pot werd gehaald. Mooi afscheidsmoment De zoektocht gaat nog een vijftal weken verder, maar ondertussen is duidelijk dat Jan alvast niet 'de mol' is. Hij wist te weinig vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol juist te beantwoorden. En dus viel hij af in aflevering drie, wat voor de nodige emoties zorgde in de laatste scenes met Gilles De Coster. "Doeme, doeme, doeme. Mijn verhaal was nog niet geschreven", aldus Jan. De titel met Antwerp Waarna hij een aantal mooie momenten uit zijn leven opnoemde die in de buurt kwamen van het avontuur bij de afvaller. "De geboorte van mijn kinderen, uiteraard", opende hij. "De dag dat ik de liefde van mijn leven, mijn Bambi, tegenkwam. Dat was top. En de titel pakken met Antwerp natuurlijk", prikte hij naar Gilles De Coster - een notoir supporter van Beerschot.