Matchwinnaar El Ouahdi slaat na schitterende winning goal ook mea culpa: "Het was mijn schuld"

Zakaria El Ouahdi scoorde een schitterend doelpunt tegen Anderlecht. Een streep op een afvallende bal die hij meteen op de slof pakte. Een goal die hij zeker niet alle weken zal maken, al heeft hij er wel ervaring mee.

El Ouahdi komt immers uit de jeugdacademie van Thomas Caers en daar werd wekelijks honderden keren geoefend op het trappen van zulke 'drop kicks'. "Caers zal heel content zijn", lachte El Ouahdi. "Ik heb dat ontelbare keren moeten oefenen. Toen ik de bal zag vertrekken was ik echter nog niet zeker dat hij zou binnen gaan, want met Coosemans in doel weet je nooit."

De rechtsachter haalde de schouders op toen opgemerkt werd dat Genk niet zo dominant was als gewoonlijk. "Ik denk dat we vanavond als team heel goed hebben gespeeld. We hadden het moeilijk tijdens de eerste twintig minuten, maar daarna hebben we gedaan wat we moesten doen."

El Ouahdi had ook wel een minpunt gezien in zijn eigen match. Het tegendoelpunt van Huerta, want hij was de man die de Mexicaan moest bewaken. "We hebben het onszelf moeilijk gemaakt, maar tegelijk hebben we ook niet al te veel geleden."

"Het is mijn fout bij het doelpunt van Anderlecht, dat weet ik goed, maar gelukkig heb ik meteen daarna gescoord en zo de overwinning bezorgd. Uiteindelijk is dat het belangrijkste."

Twee backs die voor de twee goals zorgden. "Voor aanvallers is het heel belangrijk dat Kayembe en ik mee opkomen en heel hoog spelen, want dat brengt de tegenstander in de war. We spelen het spel dat de coach van ons vraagt, en dat werkt momenteel heel goed."