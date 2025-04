🎥 Explosieve vondst in tribune overschaduwt Waalse derby: tribune moest ontruimd worden na zorgwekkende situatie

De Waalse derby tussen Charleroi en Standard Luik kreeg zondagavond een grimmig randje, nog voor de aftrap gegeven was. De supportersstrijd tussen beide clubs werd deze keer letterlijk tot in de tribunes gevoerd, met een verontrustende ontdekking in het uitvak van het Stade du Pays de Charleroi.

Bij het betreden van het bezoekersvak vonden de meegereisde fans van Standard namelijk rookbommen onder hun zitjes. Het ging niet om losse vondsten: de toestellen waren op zodanige wijze geplaatst dat ze op afstand geactiveerd konden worden. Meerdere Standard-supporters merkten het gevaarlijke mechanisme op en haalden enkele stoeltjes los om aan de politie ter plaatse te tonen hoe het precies in elkaar zat. De autoriteiten namen de situatie meteen ernstig. De politie besloot uit veiligheidsoverwegingen het uitvak tijdelijk te ontruimen. Pas een twintigtal minuten later mochten de fans van Standard hun plaats opnieuw innemen, nadat alles grondig gecontroleerd was. De actie lijkt afkomstig van een groep Charleroi-ultra’s, die op die manier hun afkeer voor de tegenstander wilden uitdrukken. De timing, net voor een beladen derby, maakt het incident des te gevoeliger. De wedstrijd zelf kon uiteindelijk zonder verdere incidenten doorgaan, maar het voorval roept ernstige vragen op over veiligheid en supportersgedrag. De Pro League en lokale ordediensten zullen ongetwijfeld onderzoeken wie verantwoordelijk is voor deze gevaarlijke stunt. 😬 l La tribune extérieure de Charleroi a été totalement vidée, les supporters du Standard attendent pour entrer



Des supporters de Charleroi auraient placé des dispositifs sous les sièges des Liégeois



pic.twitter.com/TkHucXzd1r — Ma Pro League (@MaProLeague) April 6, 2025