Positief rapport: een van de betere wedstrijden in lange tijd voor RSC Anderlecht

RSC Anderlecht speelde in eigen huis tegen KRC Genk misschien wel een van zijn betere wedstrijden van de laatste maanden. Toch was het niet voldoende om de overwinning te pakken en dus wordt de vierde plaats stilaan het hoogst haalbare. Ons rapport is vrij positief.

Coosemans (6)

Heel weinig te doen gehad, maar deed het goed. Kon niets doen aan de doelpunten.

Hey (6,5)

Hij had het lastig met Tolu, maar werd niet weggespeeld of het gepasseerd. Over het algemeen kon hij de Nigeriaan goed afhouden en was hij erg netjes in de opbouw. Zijn kopbal in de 70e minuut had bijna de 1-1 opgeleverd.

Simic (6)

Niets te melden, wat altijd een goed teken is voor een centrale verdediger. Het gevaar kwam er niet van zijn kant.

Adryelson (5)

Zijn samenwerking met Angulo werkte niet, en dat heeft zich laten voelen, maar de Braziliaan was sterk in de luchtduels. Een wispelturige wedstrijd, maar zeker niet slecht.

Maamar (6,5)

Veel inzet en arbeid, zonder veel ruimte te laten aan zijn tegenstanders. Hij bevestigt dat hij een kwalitatieve optie is als back, zowel links als rechts.

Hazard (5,5)

Dag en nacht verschil met Brugge in betrokkenheid en precisie. Nog steeds niet beslissend, maar wel al beter. Hazard heeft de neiging om het spel te vertragen, wat nadelig kan zijn voor het aanvallende spel van het team, maar hij was onberispelijk in intensiteit. Er wordt toch nog meer van hem verwacht.

Dendoncker (8)

Mogelijk zijn beste wedstrijd sinds hij bij Anderlecht heeft getekend, qua impact en balveroveringen. Pakte zeer snel geel, maar hij heeft zijn kaart met ervaring beheerd. Hij stond altijd goed gepositioneerd en was pertinent in zijn keuzes in de tweede helft.

Verschaeren (4,5)

De zwakste van de Anderlecht-aanvallers in de eerste helft en hij is niet teruggekomen uit de kleedkamer. Hij speelde een vreemde rol naast Dendoncker, wat hem niet ten goede kwam.

Huerta (7,5)

Vol goede wil. Hij heeft veel gecombineerd met Angulo en Dolberg, maar zijn dribbels lijken altijd wat te wijd en voorspelbaar. Na bijna een assist voor Vazquez te hebben afgeleverd, bevrijdde hij Anderlecht met een kopbal (!) uit een corner, wat hem waarschijnlijk niet vaak overkomt.

Angulo (5)

Hij heeft enkele aanvallende acties opgezet, maar er werd te veel van hem verwacht achterin: na een prachtige terugkeer die het publiek op de banken kreeg, was hij uiteindelijk afwezig bij het Genkse doelpunt.

Dolberg (6)

Veel meer betrokken en dynamisch dan normaal: de Deen heeft waarschijnlijk de effecten van Hasi gevoeld tijdens de week op training. Hij had beter moeten presteren in de tweede minuut bij zijn eerste kans, maar creëerde veel gevaar met zijn afleggers.

Ashimeru (7)

Zijn invalbeurt bracht volledig evenwicht in het middenveld van Anderlecht. Hij maakte de fouten en acties die Dendoncker niet meer mocht maken na diens gele kaart. Nuttig.