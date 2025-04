KRC Genk-coach Thorsten Fink merkt nog iets opvallend op na match tegen Anderlecht: "Een extra reden om trots te zijn op de zege"

KRC Genk heeft zondag met 1-2 van Anderlecht gewonnen, waardoor het nog steeds een perfect rapport kan voorleggen in de play-offs. Coach Thorsten Fink was trots op zijn jongens.

KRC Genk had het zeker niet gemakkelijk tegen Anderlecht op zondag, maar boekte wel een nieuwe zege. Daardoor beginnen de Limburgers met 6 op 6 aan deze Champions' Play-offs.

Na afloop merkte Genk-coach Thorsten Fink nog iets op aan zijn team. "Als ik goed ben ingelicht, zijn we deze wedstrijd gestart met de jongste Genkse basisploeg ooit", zei hij volgens Het Belang van Limburg.

De Duitse trainer stelde een ploeg samen die gemiddeld 22,5 jaar oud was. "Een extra reden om trots te zijn op deze uitzege", gaat hij verder. "Ook al was dit niet onze beste match. Vooral onze start kon beter."

"Maar dat is ook de verdienste van Besnik Hasi, die Anderlecht meer structuur en agressiviteit heeft gegeven", komt hij met complimenten voor zijn collega. "Ons probleem in de beginfase was dat we vergaten te voetballen."

"We kozen te snel voor de lange bal, terwijl Arokodare op een eiland stond. Verlies je de bal op die manier, dan loop je achter de feiten aan. Ik lijd liever balverlies als we met meer volk voorin staan, dan is de kans veel groter dat we de bal snel weer kunnen afpakken", besluit Fink.

Genk maakte het zichzelf nog moeilijk na de 0-1. De Limburgers wilden vooral geen tegendoelpunt slikken, maar door zelf wat minder te gaan voetballen riepen ze gelijkmaker van paars-wit over zich heen. Nadien maakte een fenomenale knal van Zakaria El Ouahdi het verschil.