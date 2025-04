Belg met verleden bij KAA Gent legt titelstrijd in beslissende plooi

Ajax Amsterdam staat opnieuw een stapje dichterbij de titel in de Eredivisie. En daar mag het ook nog eens een Belg voor denken. Jorthy Mokio was andermaal de held van de avond.

Hoe pijnlijk is het vertrek van Jorthy Mokio voor KAA Gent? Dat zal pas in the long run écht duidelijk worden. Maar op dit moment is het wel al duidelijk: de youngster maakt indruk.

Ook dit weekend was hij opnieuw van groot belang voor AFC Ajax Amsterdam. Met zijn doelpunt wist de jonge Rode Duivel voor drie belangrijke punten te zorgen voor zijn team.

Mokio scoort voor Ajax

Na de zege vorige week tegen PSV Eindhoven hadden de hoofdstedelingen de kloof met PSV op negen punten gebracht met amper zeven speeldagen voor de boeg. Elke driepunter zet op die manier Ajax een stapje dichter bij de oppergaai.

In de match tussen Ajax en NAC Breda waren het de bezoekers die op voorsprong kwamen, maar de Amsterdammers wisten orde op zaken te stellen.

Taylor (vanop de stip), Berghuis en daarna ook gewezen Gent-talent Mokio zorgden voor een 3-1 eindstand in het voordeel van Ajax. Zo blijven ze met nog zes speeldagen te gaan volop in de strijd om de titel.