Alles lijkt in orde: transferguru Fabrizio Romano bevestigt JPL-knaltransfer van 16 miljoen euro

Bij een grote transfer is het altijd wachten op bevestiging van de transferguru, Fabrizio Romano. Hij is er nu ook zeker van dat Ezechiel Banzuzi naar RB Leipzig trekt.

OH Leuven zal geschiedenis schrijven binnenkort. De club zal snel zijn uitgaand transferrecord verbreken met Ezechiel Banzuzi.

Het nieuws raakte onlangs bekend maar nu bevestigt ook transferexpert, Fabrizio Romano, de spectaculaire transfer. Banzuzi zal naar RB Leipzig verhuizen.

De deal zou maandag helemaal in orde moeten gemaakt worden. Met zijn transfer zal zo'n 16 miljoen euro gemoeid zijn, wat van hem de duurste uitgaande transfer ooit maakt bij OH Leuven.

De Nederlandse middenvelder maakte in de zomer van 2023 de overstap van NAC Breda naar OH Leuven. Sindsdien maakte hij er bijzonder veel indruk en zag hij zijn geschatte marktwaarde naar 10 miljoen euro stijgen.

Dit seizoen was hij in 31 wedstrijden over alle competities heen al goed voor drie doelpunten en zes assists. Afgelopen weekend was er geen spoor van hem tijdens de wedstrijd tegen KVC Westerlo, al is het niet moeilijk om te raden waarom...