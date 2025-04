Euforische Rik De Mil stuurt een steek naar Standard na de overwinning van Charleroi in de Waalse derby

Verdiend heeft Sporting Charleroi de Waalse clash tegen Standard gewonnen. Rik De Mil maakte na de wedstrijd een stevige opmerking, maar de hoofdcoach van de Zebra's benadrukte vooral de mentaliteit die zijn spelers toonden tegen een diep verdedigend blok dat moeilijk te doorbreken is.

Sporting Charleroi had de Waalse derby in het Stade du Pays de Charleroi niet meer gewonnen de laatste vijf jaar. De Zebra's versloegen deze keer een fantasieloos Standard Luik op zondagavond en komen zo op gelijke hoogte met KV Mechelen aan de top van de Europe Play-Offs.

Euforisch bij het laatste fluitsignaal kon Rik de Mil zijn immense tevredenheid niet verbergen voor de microfoon van DAZN: "Het is een wedstrijd waarvan we weten dat het enorm belangrijk is voor iedereen: de spelers, de staf en de supporters."

Erg blij met overwinning

"We zijn erg blij dat we gewonnen hebben van Standard. We hebben geprobeerd kansen te creëren en ons spel te spelen. We weten dat het niet gemakkelijk is tegen een laag blok zoals dat van hen."

"We hebben al beter gespeeld, maar het was echt niet gemakkelijk. Ik ben echter blij met de getoonde wilskracht. Ik ben blij, want het voetbal heeft gewonnen en we hebben de drie punten gepakt."

Na een magere 6/18 in de laatste fase van de reguliere competitie, heeft Sporting Charleroi weer kleur bekend en heeft het 4/6 behaald en twee keer de nul weten te houden. "Na de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie waarin ik mijn team niet herkende, hebben we veel gesproken. Vorige week hebben we de nul gehouden, deze keer ook. We doen het op een intelligente manier."