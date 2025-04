Vincent Janssen trots op tweede helft van Antwerp, maar... "Complimenten aan Club Brugge"

Na de 2-3 nederlaag tegen Club Brugge was Vincent Janssen ondanks de teleurstelling tevreden over de manier waarop zijn team in de tweede helft had gereageerd.

"Uiteindelijk hebben we goed gereageerd en ik ben trots op de tweede helft. We hebben echt geknokt met z'n allen", zei Janssen na de wedstrijd. Toch was hij duidelijk over het feit dat de eerste helft, waarin Antwerp met 0-3 achterstond, niet vergeten mag worden.

Janssen gaf ook complimenten aan Club Brugge voor hun dominante spel in de eerste helft. "Ze speelden uitstekend in de eerste helft, dat moeten we toegeven. Ze hebben ons echt onder druk gezet", voegde hij eraan toe.

De 30-jarige spits erkende dat Antwerp niet alleen achterin moet werken aan verbetering, maar ook op andere vlakken. "We moeten naar voren kijken, er zijn momenten waarop we zeker moeten verbeteren", verklaarde Janssen.

De spits was ook blij met zijn eigen doelpunt, dat Antwerp weer hoop gaf in de tweede helft. "Het was een mooi schot van mij, we hadden het echt nodig", zei Janssen. Toch was hij realistisch over de situatie. "Het zag er niet naar uit dat we terug zouden komen, maar we hebben laten zien dat we kunnen vechten."

Tegelijkertijd benadrukte Janssen de noodzaak om te werken aan de tegendoelpunten die Antwerp tegen kreeg. Vooral het derde doelpunt, dat Antwerp de deksel op de neus gaf, vond hij problematisch. "Als we naar die derde goal kijken, dan gaat er meer fout dan alleen achterin", legde hij uit.

Volgens Janssen moet Antwerp zowel defensief als offensief blijven werken aan het verbeteren van hun teamspel. "We moeten naar die momenten kijken waarop we dingen niet goed deden, vooral in de eerste helft", stelde hij.