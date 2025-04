Zulte Waregem laat leidersplaats liggen en ziet interne frustraties opborrelen: "Dit moeten we uitpraten"

Zulte Waregem had zondagavond in Seraing de kans om zich alleen aan de leiding van de Challenger Pro League te hijsen, maar bleef steken op een teleurstellende 0-0. Door het puntenverlies blijft de kloof met achtervolger La Louvière bijzonder klein.

Met nog twee wedstrijden te gaan — uit bij Lokeren-Temse en thuis tegen RWDM — is de strijd om rechtstreekse promotie plots spannender dan ooit. Aanvoerder Jelle Vossen, die na de rust de lat trof en nog twee grote kansen liet liggen, was na afloop zichtbaar teleurgesteld.

“Dit is heel zuur. We zijn vol voor de drie punten gegaan en hadden ook de mogelijkheden om te scoren, maar we waren gewoon niet efficiënt genoeg. Dan moet je hier eigenlijk altijd winnen", klonk het duidelijk bij HLN.

Toch weigert Vossen in paniek te raken. “Als één van die kansen er wel ingaat, praat niemand vandaag over stress of druk. We moeten dit resultaat snel doorspoelen en ons nu volledig richten op Lokeren Temse. Twijfel mag geen rol spelen in deze fase van de competitie.”

Trainer Sven Vandenbroeck zag zijn team nochtans gesteund door maar liefst 600 meegereisde supporters in Seraing. “In de eerste helft vond ik ons wat te traag, maar defensief stonden we goed. We hadden gerekend op drie punten hier en eentje in Lokeren, nu moeten we het omdraaien.”

Dat Lokeren Temse in vorm verkeert en inmiddels is opgeklommen naar een play-offplaats, schrikt Vandenbroeck niet af. “Sinds Stijn Vreven daar trainer is, wonnen ze zes van hun acht matchen. Maar tegen hen zullen er wellicht meer ruimtes liggen dan hier, waar we op een dubbele verdedigingsmuur botsten.”

De spanning bij Essevee begint intussen te wegen. In Seraing liepen Demba Diop en Stavros Gavriel tijdens de wedstrijd stevig tegen elkaar uit over wie een vrije trap mocht nemen. “Zoiets gebeurt in de emotie van het moment", suste Vandenbroeck. “We praten dat dinsdag intern uit. Voor nu telt maar één ding: dinsdag winnen en onze promotiedroom levend houden.”