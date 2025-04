'Verrassende wending in transferzaak van JPL-sterkhouder: miljoenen op komst'

Geen sprake van Ezechiel Banzuzi in de wedstrijd tussen Westerlo en OH Leuven. De jonge middenvelder kampte met een acuut geval van 'transferitis'. Een transfer zit eraan te komen, maar de club waar hij heen zal gaan is toch nog verrassend.

Ezechiel Banzuzi, de 20-jarige Nederlandse middenvelder van Oud-Heverlee Leuven, staat op het punt een opmerkelijke transfer te maken naar een Duitse club. Dat is op zich geen groot nieuws, zou je denken. Leipzig voert de forcing De jonge middenvelder stond al langer op de verlanglijst van diverse clubs en ook afgelopen winter was er al veel om hem te doen. Banzuzi leek toen zelfs op weg naar de Premier League, maar bleef uiteindelijk nog enkele maanden in Leuven. Nu is een transfer niet meer weg te denken. In Duitsland klonk het al langer dat hij op weg is naar de Bundesliga. Borussia Dortmund werd genoemd, een bod van tien miljoen euro al van tafel geveegd. OH Leuven troefde Anderlecht af Nu is het volgens Sky Sports echter RB Leipzig dat de forcing weet te voeren voor de middenvelder. Zij zouden met om en bij de vijftien(!) miljoen euro over de brug komen voor de speler. Banzuzi maakte in de zomer van 2023 de overstap van NAC Breda naar OHL voor een bedrag van 1,2 miljoen euro. Ondanks interesse van onder andere RSC Anderlecht koos hij destijds voor Leuven. De Nederlanders hebben ook nog een percentage op doorverkoop bedongen.