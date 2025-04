Hasi zet Dendoncker op scherp, middenvelder héél kritisch voor prestatie: "Daar zat het verschil met Genk"

Leander Dendoncker was zeker niet slecht tegen Genk. De middenvelder speelde één van zijn betere matchen, maar toch was Besnik Hasi nog niet helemaal tevreden: "Hij kan nog beter, dat weet ik. Met zijn talent kan hij meer brengen", aldus de T1.

Anderlecht begon nochtans sterk aan de wedstrijd tegen Racing Genk, maar moest uiteindelijk opnieuw met lege handen naar huis. Beide Genkse doelpunten waren knap, maar kwamen er wel na individuele fouten bij paars-wit.

"Het verschil zat vandaag in de maturiteit", gaf Leander Dendoncker achteraf toe. "We slikken twee vermijdbare goals, en ook voorin lieten we het liggen. We hadden al na een minuut op voorsprong kunnen komen."

"Ons eerste half uur was goed, de druk zat goed, maar na de tegengoal vielen we iets te snel terug. Dat herhaalde zich ook in het begin van de tweede helft. Dat zijn zaken die we moeten bespreken, want dat mag niet gebeuren. Je kan geen 90 minuten hoge druk zetten, maar dan moet je wel in een medium blok terugvallen. Nu gingen we te laag staan en werd de afstand tussen de lijnen te groot."

De kloof tussen Anderlecht en de top drie lijkt nu definitief geslagen, met al acht punten achterstand op Union. “We staan nu in een situatie waarin we eigenlijk weinig te verliezen hebben", zegt Dendoncker. “We moeten ons vertrouwen terugvinden en het de komende weken beter doen, zowel richting de play-offs als met het oog op de bekerfinale."

Toch waarschuwt Dendoncker dat Anderlecht de resterende wedstrijden niet mag zien als louter voorbereiding op de finale. “Club Brugge is in vorm, en we moeten mee in dat ritme blijven. Enkel zo kunnen we met een goed gevoel toewerken naar wat nog komt."