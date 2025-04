Tim Matthys komt zelf met reactie na verrassend ontslag bij KV Mechelen

Afgelopen week kwam er verrassend nieuws vanuit Mechelen. Malinwa nam afscheid van sportief directeur Tim Matthys. Die reageerde nu zelf op zijn ontslag.

Een verrassend ontslag vorige week bij KV Mechelen: de club besloot om afscheid te nemen van sportief directeur Tim Matthys. Zeer opvallend, gezien het goede werk dat hij al leverde bij de club.

"Een verschil in visie" lag volgens KVM aan de basis van het ontslag. Hij werd meteen ontslagen, er werd niet gewacht tot na het seizoen. Ook voor de spelers kwam het binnen als een grote verrassing.

Matthys nam nu zelf afscheid van de club in een bericht op zijn sociale media. "Nu stopt mijn verhaal bij de club die mij zoveel gegeven heeft. Ik wil jullie, de fantastische fans, ongelooflijk bedanken om er week na week te staan. In Eupen, in Knokke, in Katelijne, everywhere we go… Ik heb het genoegen gehad om voor jullie te mogen spelen en voor jullie te mogen werken", begint hij op Instagram.

"Telkens weer fier om de kleuren te mogen dragen. Wetende waar de club voor staat, wat het DNA van de club is en daar naar handelen. Een ambassadeur mogen zijn van KV was een waar genoegen", gaat Matthys verder, die in het verleden ook speler was bij Malinwa.

"Het feit dat ik met mijn ploegmaats en staf geschiedenis geschreven heb voor de club, door de Beker van België te winnen, vervult mijn hart met trots. Voor de rest van mijn dagen ga ik kunnen zeggen dat ik ‘een bekerheld’ ben."

"Supporters, jullie zijn de club en dat zal nooit veranderen! Blijf de jongens steunen en blijf van ‘achter de kazerne’ een hel maken voor de tegenstanders. Voor nu geloof ik hard dat de Europe Play Offs gewonnen kunnen worden. De groep zal er alles aan doen! Jammer dat ik het niet kan afmaken maar ik zal blijven supporteren wetende dat dit m’n werk was. Ik wil mijn ploegmaats, coaches en staf, waarmee ik samengewerkt heb, enorm bedanken. Bedankt voor alles! Tot ziens, kakkers", besluit Matthys.