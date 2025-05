Geen enkele twijfel dat nieuwe Rode Duivel een potentiële topper-in-wording is: enorme statistieken

Diego Moreira is de verrassing in de selectie van Rudi Garcia. De voormalige Portugese belofte zal voortaan de kleuren van België verdedigen en kan een echte meerwaarde betekenen voor de Rode Duivels.

De grootste verrassing in de selectie van bondscoach Rudi Garcia is zonder twijfel Diego Moreira. De Belgische Voetbalbond is er deze week in geslaagd om de 20-jarige flankspeler over de streep te trekken. Moreira veranderde officieel van sportnationaliteit bij de FIFA en koos daarmee definitief voor de Rode Duivels. “De eerste overwinning van Vincent Mannaert en zijn team,” klonk het trots op de persconferentie van Garcia.

Moreira speelde sinds 2019 voor de Portugese jeugdelftallen, maar is in Luik geboren en zoon van voormalig Standard-speler Almani Moreira. De linkspoot versterkt een positie waar België tot nu toe weinig opties had: de linkerflank. En dat komt geen moment te vroeg.

Eindelijk een echte concurrent voor Maxim De Cuyper

Tot op heden was Maxim De Cuyper van Club Brugge de enige echte kandidaat op links. Arthur Theate is geen pure linksachter, en Jorthy Mokio heeft een totaal ander profiel. De Cuyper beschikt over aanvallende kwaliteiten, maar laat zich defensief soms vangen. Met de komst van Moreira krijgt hij er meteen stevige concurrentie bij.

Als enige echte oplossing met wat internationale ervaring en grote wedstrijden achter de rug, zal De Cuyper nu een serieuze concurrent aan zijn zijde hebben, aangezien de linkerflankspeler van Strasbourg een geweldig seizoen achter de rug heeft in een van de vijf grote Europese competities en vrijwel geen enkele wedstrijd heeft gemist (meer dan 2.500 speelminuten in de competitie).

🥉 #SpelerVanHetSeizoen | Diego Moreira, de 3e beste speler van het seizoen 24/25 met @CA_AlsaceVosges !



⚽️ 2 doelpunten

🎁 7 beslissende passes



🔜 Afspraak morgenavond voor de bekendmaking van nummer 2!



➡️ https://t.co/O33ZJVN7UO pic.twitter.com/7gl5tu65Vg — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) 15 mei 2025

Als zeer veelzijdige speler, die zowel defensief als offensief kan spelen, is Diego Moreira (20 jaar), geboren in Luik en negen seizoenen doorgebracht in de jeugdacademie van Standard, verkozen tot de derde beste speler van het seizoen bij Strasbourg en de zevende in Ligue 1, met twee doelpunten en zeven beslissende passes.

Bovendien, ook al zijn het niet de statistieken die de ballen in het doel krijgen, behoort Diego Moreira tot de beste minderjarige verdedigers in de vijf grote Europese competities op verschillende specifieke gebieden, zoals sleutelpasses, gecreëerde kansen, balvoortgang en dribbels. "Een zeer actieve speler in de aanval", zo vat Rudi Garcia samen.

🇵🇹🔵 Diego Moreira vs Top 5 Liga U21 Vleugelverdedigers



◎ Assists - 1e

◎ Aanvallende duels - 1e

◎ Verwachte doelpunten - 1e

◎ Verwachte assists - 1e

◎ Sleutelpasses - 1e

◎ xA per 100 passes - 1e

◎ Kanscreatie ratio - 1e

◎ Balcontacten in de zestien - 1e

◎ Versnellingen - 1e

◎… pic.twitter.com/C85YpXIMl5 — DataMB (@DataMB_) 26 april 2025

Hij moet zijn verdedigende betrouwbaarheid bewijzen

Om het kort samen te vatten, Diego Moreira is een speler die graag zijn directe tegenstander uitdaagt in één-op-één situaties, een beetje zoals Jérémy Doku, ook al is de speler van Manchester City een van de besten ter wereld in dit aspect. Hij kan de hele flank bezetten en lijkt eerder voorbestemd, zoals bij Strasbourg, om als linkervleugel voor een 3-mansverdediging te spelen, in plaats van als back in een 4-mansdefensie.

De speler van Strasbourg heeft een goede kans in het nationale team aangezien Maxim De Cuyper nog niet echt gevestigd is als basisspeler. Hij zal echter moeten bewijzen dat hij beter is dan De Cuyper in zijn vermogen om zijn tegenstander niet te vergeten, hem te volgen en hem te stoppen. Eén ding is zeker, de hele linkerkant van België heeft genoeg potentieel om menig verdediging van tegenstanders op te blazen.