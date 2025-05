Rudi Garcia maakt selectie bekend voor Noord-Macedonië en Wales, mét opvallende nieuwkomer

De Rode Duivels spelen begin juni hun eerste twee kwalificatieduels voor het WK 2026. Er staat meteen wat druk op de ketel gezien de resultaten van de voornaamste tegenstanders. Bondscoach Rudi Garcia heeft alvast zijn selectie bekendgemaakt. Met een opvallende nieuwkomer.

Op 6 juni is er een duel in en tegen Noord-Macedonië, drie dagen later volgt er een thuisduel tegen Wales in het Koning Boudewijnstadion. Meteen twee belangrijke duels voor de Belgian Red Devils.

Beide ploegen verzamelden al 4 op 6 in hun eerste twee wedstrijden van de WK-kwalificaties en dus is het aan de Belgen om meteen een statement neer te gaan zetten in hun eerste matchen.

Diego Moreira de nieuwkomer

Dat zal Rudi Garcia doen met een 26-koppige selectie, met daarbij niet al te veel grote verrassingen. Er is wel een nieuwkomer: Diego Moreira.

𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐢𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧. 🔱 pic.twitter.com/e56rnVR1DZ — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 20, 2025

Roméo Lavia zal er niet bij zijn, onder meer Alexis Saelemaekers is er wél bij in de brede kern van Rudi Garcia. Die nam ook het woord om over een aantal hete thema's te spreken.

Zo zijn er ook onder meer geen spelers van Union SG geselecteerd, terwijl hij ook Bryan Heynen aan de kant moet laten - met pijn in het hart.