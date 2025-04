Antwerp-coach Andries Ulderink komt met opvallende reactie na nederlaag tegen Club Brugge: "Het klinkt waarschijnlijk wat gek, maar..."

Antwerp kon zondag niet winnen van Club Brugge. Blauw-zwart was enkele maten te sterk voor de pauze, maar rood-wit kon de rug nog goed rechten na de rust.

Antwerp startte meteen zwak aan de wedstrijd en na dom balverlies op het middenveld maakte Jutgla er in de omschakeling snel 0-1 van. Jashari en Tzolis zorgden er nog voor dat Club met een 0-3 voorsprong de rust kon ingaan.

Antwerp-coach Andries Ulderink was echter van mening dat zijn ploeg goed startte aan de partij. "Het klinkt waarschijnlijk een beetje gek, maar ik vond dat we ook helemaal niet slecht aan de wedstrijd begonnen. Ik vond dat we overal redelijk kort op zaten. Alleen, ik denk dat we de eerste 25 minuten een harde les hebben gekregen in 'omschakelmomenten van Club Brugge'", zei hij na afloop.

"Ze hebben daar optimaal van geprofiteerd, ik vond dat we met momenten heel slecht stonden", gaat hij verder. De tegendoelpunten vielen gewoon veel te makkelijk, maar het derde heeft Ulderink de meeste problemen. "Ik baal het hardste van de derde tegengoal. Dat daar alle afspraken die we voordien hadden gemaakt, door de ploeg overboord werden gegooid. Daar ben ik zeer teleurgesteld over."

"De eerste tien minuten na rust konden we op geen enkele moment druk krijgen op Club Brugge. Na ons eerste doelpunt kwam er meer geloof en beleving in de ploeg. Dan zie je dat we plots veel goede dingen kunnen doen."

"Na de 2-3 was het plots vechten, hopen en voetballen om die gelijkmaker te scoren. Die zat er helaas niet in. We kunnen en moeten wel heel veel positieve dingen meenemen richting de komende wedstrijd. Wat we in het laatste deel van de tweede helft lieten zien was gewoon prima", besluit hij op een positieve noot.