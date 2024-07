Jacky Mathijssen haalt uit naar ploeg uit Jupiler Pro League: "Je moet je schamen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jacky Mathijssen is niet te spreken wat hij dit weekend van RSC Anderlecht zag. En dan moest je nog rekening houden met het feit dat zij de eerste ploeg waren die dit weekend won.

Heel veel spektakel was er op de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League niet te zien. Het regende gelijke spelen en de overwinningen die er kwamen waren ook niet om over naar huis te schrijven.

Ook analist Jacky Mathijssen vond de openingsspeeldag niet veel soeps. Hij keek in het bijzonder naar RSC Anderlecht, de eerste ploeg die dit seizoen een overwinning wist te pakken in de Belgische competitie.

Een doelpunt van Mario Stroeykens diep in de finale was voor paarswit, dat de wedstrijd zonder publiek moest afwerken, de redding. Een beetje het verhaal van vorig jaar dat zich verder zet: winnen, zonder te overtuigen.

“Ik had gehoopt om aan dit nieuwe seizoen te kunnen beginnen met een positieve analyse. Die hoop zonk me zaterdagavond al snel in de schoenen”, vertelt Mathijssen aan Het Belang van Limburg duidelijk verwijzend naar de match van Anderlecht.

“Voor één keertje hadden de afwezigen volledig gelijk. Beide ploegen hebben amper iets getoond. Ook bij Anderlecht was het huilen met de pet op. Als je thuis tegen STVV niet eens aan drie kansen geraakt, dan moet je je eigenlijk schamen. Los van het resultaat.”