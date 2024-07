KV Mechelen kan het niet laten en deelt sneertje uit aan Hans Vanaken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Mechelen heeft haar eerste wedstrijd van het seizoen 1-1 gelijkgespeeld tegen Club Brugge. Patrick Pflücke was goed voor het doelpunt van Malinwa.

De Jupiler Pro League is vrijdagavond van start gegaan. KV Mechelen en Club Brugge kregen de eer om de Belgische competitie te openen.

Het is duidelijk dat er bij Club Brugge nog heel wat werk aan de winkel is. Blauw-zwart had enorm veel kansen om met de overwinning te gaan lopen.

Uiteindelijk eindigde de partij op een gelijkspel. Joaquin Seys scoorde na 50 minuten spelen de openingstreffer.

Een kwartier later was het aan KV Mechelen. Patrick Pflücke kon op aangeven van nieuwkomer Petter Noa Dahl de gelijkmaker tegen de netten trappen. Na afloop bekende Hans Vanaken dat het zijn fout was.

Nosa Dahl kon de middenvelder bijzonder makkelijk voorbij, en dat hadden ze erg duidelijk gezien bij KV Mechelen. Op X had Malinwa het over 'standbeeld Vanaken' en wou op die manier een prikje uitdelen.