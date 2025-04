Liverpool-legende heeft straffe uitspraak over Kevin De Bruyne: "Enkel Thierry Henry was beter"

Jamie Carragher plaatst De Bruyne in het pantheon van de Premier League. De voormalige verdediger van Liverpool looft het Belgische genie bij zijn vertrek uit City.

De voormalige verdediger van Liverpool en consultant voor Sky Sports, Jamie Carragher, heeft een uitzonderlijke lofuiting gegeven aan Kevin De Bruyne na de aankondiging van zijn vertrek bij Manchester City. "Voor mij is hij de beste speler in de Premier League van de afgelopen 4-5 jaar", verklaarde hij onomwonden op het Engelse kanaal.

Volgens Carragher is de Belg "een van de grootste spelers die we hebben zien spelen in de Engelse competitie". Een bijzonder significante lofzang van een voormalige directe tegenstander van City.

De voormalige Engelse international was duidelijk: "Afgezien van Thierry Henry, is hij de beste buitenlandse speler die in de Premier League heeft gespeeld". Zo plaatste hij De Bruyne boven legendes als Cristiano Ronaldo, Eric Cantona of Dennis Bergkamp in zijn persoonlijke ranglijst.

De Engelsman benadrukte met name de impact van De Bruyne tijdens topwedstrijden. "Toen Liverpool streed om de Premier League titel tegen Manchester City, was hij degene die het verschil maakte", herinnerde de consultant zich, waarbij hij de beslissende rol van de Belgische middenvelder erkende.

"Na Thierry Henry, de beste buitenlandse speler die we hebben gezien in de Premier League."@Carra23 over Kevin De Bruyne's positie in de PL-geschiedenis 💫 pic.twitter.com/bd29BAx1dq — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 6 april 2025

De voormalige speler van Real Madrid, Toni Kroos, en nu met pensioen, reageerde ook door De Bruyne te bestempelen als een "speciale speler" op X. Deze analyse sluit aan bij die van vele waarnemers die De Bruyne onder de meest invloedrijke spelers in de recente geschiedenis van de Engelse competitie plaatsen. Zijn vertrek betekent ongetwijfeld het einde van een tijdperk voor City.