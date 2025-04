Genk krijgt meer nieuws over blessure van Jarne Steuckers, die zondag duidelijk gemist werd

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Racing Genk heeft positief nieuws gekregen over Jarne Steuckers, weet HLN. De enkelblessure van de 22-jarige vleugelspits blijkt minder ernstig dan aanvankelijk gevreesd. Bij verder onderzoek werd geen structurele schade vastgesteld, waardoor een langdurige revalidatie van de baan is.

Steuckers viel zaterdag uit op training en miste daardoor de belangrijke uitwedstrijd tegen Anderlecht, die Genk met 1-2 wist te winnen. De eerste signalen wezen op een mogelijke afwezigheid van meerdere weken, wat een domper zou zijn geweest in volle play-offs.

Met acht doelpunten en zeven assists dit seizoen is Steuckers een van de sterkhouders van de Limburgse ploeg. Zijn creativiteit en dreiging op de flank zijn essentieel in het aanvallende spel van coach Thorsten Fink. Die zal maar al te graag rekenen op zijn inzet tegen Club Brugge komende zondag.

De medische staf van Genk is nu volop bezig om Steuckers klaar te stomen voor die topaffiche. Ondanks de positieve diagnose blijft het nog even afwachten of hij ook effectief speelklaar geraakt tegen het blauw-zwarte geweld.

De topper tegen Club wordt cruciaal in de strijd om de titel. Genk begon sterk aan de Champions' Play-offs met een zes op zes, en wil dat elan voortzetten tegen een rechtstreekse concurrent. De mogelijke terugkeer van Steuckers zou daarbij een flinke boost betekenen.

Voorlopig blijft het dus duimen voor de Genkse fans. Het is nog onzeker of Steuckers voldoende hersteld zal zijn om zondag minuten te maken, maar de vooruitzichten zijn alvast een pak gunstiger dan eerst gedacht.