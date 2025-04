Peter Vandenbempt zag "een wereldrecord" in Anderlecht-Genk

Anderlecht bood Genk zondag meer weerwerk dan verwacht, al stond het na 90 minuten toch met lege handen. "Het was in een bepaalde periode een moeilijke wedstrijd voor Genk", merkte Sporza-analist Peter Vandenbempt op. "De coach gaf ook toe: het was niet hun beste match."

Genk had het vooral in de eerste helft lastig met een agressief Anderlecht. "Zelf waren ze te slordig aan de bal en ze hebben zich toch een klein halfuur laten aftroeven," aldus Vandenbempt bij Sporza. Vooral Dolberg maakte indruk met zijn balvastheid, al had hij volgens Vandenbempt “wel al vroeg moeten scoren”.

Anderlecht toonde de reactie die van hen werd verwacht na de zwakke vertoning tegen Club Brugge. Toch bleef het offensieve rendement ondermaats. "De spelers achter Dolberg moeten veel sneller beter worden", stelde Vandenbempt. "Ze moeten meer kwaliteit en creativiteit brengen om écht doelgevaar te creëren."

Sommige sterkhouders lieten het wat afweten. "Hazard voorop, maar ook Huerta. Die heeft dan wel gescoord, maar bracht te weinig. Verschaeren kende ook een moeilijke eerste helft", klonk het. En over het spel in balbezit was Vandenbempt vernietigend: "In die lange periode waarin Genk besloot om niet door te duwen, vestigde Anderlecht een wereldrecord ballen achteruit spelen."

Genk toonde zich daarentegen mentaal sterk. "Ze zijn ondanks die piepjonge gemiddelde leeftijd niet snel van de wijs te brengen", zag Vandenbempt. "Het vertrouwen is er." Zelfs na de gelijkmaker van Anderlecht dwong Genk opnieuw kansen af. Ze wonnen verdiend.

Vandenbempt benadrukte ook het belang van defensieve scherpte. "Als je al op de toppen van je tenen moet lopen om te wedijveren met ploegen als Genk, mag je natuurlijk ook geen cadeaus weggeven zoals Angulo en Edozie deden – en vorige week ook al Hazard."