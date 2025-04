"Hij kan veel beter presteren" - Zal Hasi van Leander Dendoncker de Kasper Schmeichel van 2025 maken?

Leander Dendoncker was de beste Paars-Witte speler op het veld deze zondag tegen Genk, en we hadden daar niet op gewed na zijn reguliere seizoen. Kan Besnik Hasi het beste halen uit de speler die is uitgeleend door Aston Villa?

Bij zijn aankomst bij Anderlecht was Leander Dendoncker erg veeleisend voor zichzelf en zijn teamgenoten met het oog op het komende seizoen. Niets is dus natuurlijker dan dat na een hoogstaande wedstrijd van zijn kant, het middenvelder zijn gezicht strak houdt, teleurgesteld door de nederlaag.

En aan de kant van Besnik Hasi was hetzelfde geluid te horen: aanmoedigend, maar eerder gericht op eisen dan op tevredenheid. "Leander was vandaag beter, maar ik weet dat hij nog veel beter kan. Het is een speler met veel talent en ik verwacht dan ook meer van hem", zei de coach van Sporting.

Hasi kent Dendoncker heel goed: in 2014, tijdens zijn eerste periode aan het hoofd van RSC Anderlecht, stimuleerde hij zijn ontwikkeling door onder meer Luka Milivojevic te laten vertrekken, een speler waarvoor de club 2,7 miljoen euro had geïnvesteerd. Zijn eis is die van een coach die heeft gezien wat de 'ket' van Neerpede in huis had vanaf zijn eerste stappen.

Dendoncker als Schmeichel?

Was dit wat de speler van Aston Villa nodig had? Is het eindelijk het ritme dat bij hem past na een lange periode zonder een belangrijke basisspeler te zijn geweest? Of een reactie van trots nadat de pers uit het noorden en het zuiden van het land wekenlang op hem afkwam? Misschien een beetje van alles.

Hoe dan ook, in zijn post-match interview leek Dendoncker ook iets spraakzamer en gemotiveerder dan normaal. Hasi zal hem niet uit het elftal halen en wil hem tot zijn luitenant maken: we weten niet of hij daarin zal slagen, want het niveau dat hij tijdens de reguliere competitie toonde was toch opmerkelijk laag.

Maar een voorbeeld kan hoop geven aan de supporters van RSC Anderlecht: dat van Kasper Schmeichel. De Deense doelman was ook mijlenver verwijderd van zijn beste niveau bij zijn aankomst in het Lotto Park, maar stond op tijdens de Play-offs. Schmeichel was zelfs de beste speler van Sporting tijdens de eindfase.

Kan Leander Dendoncker de Schmeichel van 2025 worden? Het vergt een behoorlijke dosis optimisme om dat te geloven. Maar als dat het geval is, zal Olivier Renard misschien overwegen om met Aston Villa aan tafel te gaan en een aanzienlijk verlaagde aankoopoptie te bespreken...