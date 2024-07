Heel veel lof voor KV Mechelen: "Dit is eigenlijk een halve zege"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Mechelen opende het nieuwe seizoen vrijdagavond al. Het boekte een 1-1-gelijkspel bij regerend landskampioen Club Brugge.

KV Mechelen had het niet onder de markt op bezoek bij Club Brugge. Bij het begin van de tweede helft kwamen de troepen van Besnik Hasi op achterstand.

De 2-0 hing geregeld in de lucht, maar kwam er niet. Via Pflücke konden de bezoekers alsnog een punt afdwingen op de openingsspeeldag.

Voor Patrick Goots is dit gelijkspel meer waard dan een punt. “Een punt pakken bij Club Brugge is eigenlijk een halve zege”, vertelt de analist aan Gazet van Antwerpen. “Net als vorig seizoen slaagt KV Mechelen daar in op de openingsspeeldag. Dat gaan weinig clubs kunnen zeggen.”

Volgens Goots zal dit Besnik Hasi veel hoop geven voor dit seizoen. “Zeker de getoonde reactie na de achterstand was fraai. De actie van Dahl bij die gelijkmaker was fantastisch. Hij zette daar niet de minste (Hans Vanaken, red.) in de wind, hé.”

KV Mechelen zou zomaar weer een outsider voor de top zes kunnen zijn. “Laat ons hopen dat KV vertrokken is voor een mooi seizoen. Ik ben ervan overtuigd dat Besnik Hasi het wel weer voor mekaar zal krijgen, zeker als de ploeg straks op volle kracht is.”