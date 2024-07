Franky Van der Elst weet wat Anderlecht nodig heeft

Anderlecht heeft nog wel wat werk op de transfermarkt deze zomer. Maar de JPL wacht niet. Paars-wit speelt zaterdag haar eerste competitiewedstrijd tegen STVV.

Anderlecht zag al enkele spelers naar hun club terugkeren, of vertrekken. Maar Jan-Carlo Simic is nog steeds de enige aanwinst die voorgesteld werd.

Franky Van der Elst ziet dat de kern nog niet helemaal compleet is. "Schmeichel weg, Debast weg, Delaney weg, Hazard geblesseerd. Je kan niet zeggen dat Anderlecht sterker is dan op het einde van vorig seizoen", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Van alle topploegen zijn ze zelfs het meeste basisspelers kwijt. En we kunnen niet zeggen dat er al veel in de plaats is gekomen. Ik sprak deze week nog met een makelaar en die zei me dat Anderlecht, maar ook Antwerp en Gent, het financieel toch minder breed hebben en daardoor ook later in gang schieten", gaat Van der Elst verder.

Hij weet ook wat de Brusselaars nodig hebben. "Wat ze eerst en vooral nodig hebben is creativiteit en scorend vermogen. De enigen die een goal kunnen maken zijn Dolberg en Dreyer. Dat is te weinig."

"En ik zie nu dat Ashimeru opnieuw kansen krijgt, maar begin vorig seizoen werd die nog bekritiseerd omdat hij niet creatief genoeg was. Achterin vind ik het wel een goeie zaak dat Vertonghen nog een seizoen doorgaat. Alles oogt toch stabieler als hij meespeelt, dat gevoel had ik ook bij de Duivels nog", besluit Van der Elst.